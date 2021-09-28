Как стать киберпсихологом или UX-дизайнером

«User experience – это не только дизайн, но и понимание тонкостей психологии восприятия, социальной и киберпсихологии, грамотное владение базовыми принципами экспериментальной психологии и психологических исследований в целом. Участие в школе может стать как отличным стартом для карьеры в UX, так и курсом повышения квалификации для опытных исследователей» - считает преподаватель факультета психологии МГУ и начальник отдела маркетинговых и UX-исследований МТС Федор Винокуров.

Курс включает в себя теорию, воркшопы (практические занятия под руководством наставника) и проектную работу. Темы: доверие потребителей электронных устройств искусственному интеллекту, исследование возможностей голосовых ассистентов. Лучшим студентам компания МТС предложит пройти стажировку.

НА ЗАМЕТКУ

Что нужно: отправить заявку до 30 сентября, регистрация по ссылке.

Время обучения: с 3 по 7 ноября 2021 года (пансионат МГУ «Красновидово»).

Организационный взнос: для студентов, аспирантов, выпускников МГУ - 10 000 руб.

Для учащихся и выпускников других вузов – 12 000 руб.

В стоимость входит: учебная и развлекательная программы, проживание, питание, проезд. Выпускники психологической школы МГУ получат сертификаты о прохождении программы дополнительного образования.

СПРАВКА «КП»

UX-дизайн (англ. user experience опыт пользователя) проектирование интерфейса на основе исследований пользовательского опыта и поведения.