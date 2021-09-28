Ярмарки выходного дня в Краснодаре продолжат работу со 2 октября

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В Краснодаре возобновят работу ярмарки выходного дня. Со 2 октября в городе вновь откроются торговые места. Об этом «Комсомольской правде» - Кубань сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Так, купить сельскохозяйственную продукцию можно каждую субботу с 8:00 до 15:00. В Краснодаре оборудовано 1082 торговых места. Подчеркивается, что работа ярмарок организована с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

На ярмарки выходного дня продукцию привозят из многих кубанских муниципалитетов, в частности, Выселковского, Калининского, Динского, Брюховецкого, Курганинского, Каневского, Павловского, Тимашевского. В продажах участвуют и агропредприятия, фермерские хозяйства пчеловоды Кубани.

— Ярмарки пользуются большой популярностью как у горожан, так и у местных производителей. За период проведения ярмарок в Краснодар поставлены десятки тысяч тонн сельхозпродукции и продуктов переработки, — отметил начальник управления сельского хозяйства администрации города Сергей Бурлаков.