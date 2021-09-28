Система «Безопасный город» появится на Кубани в 2023 году

Фото: пресс-служба администрации региона

В Краснодарском крае с 2023 года запустят систему «Безопасный город». На реализацию программы безопасности выделят 956 миллионов рублей. О внедрении системы сообщил глава региона на заседании Совета при полномочном представителе Президента в ЮФО под председательством Владимира Устинова.

Программа «Безопасный город» заключается в оборудовании камер видеонаблюдения п всему краю. Они помогают контролировать обстановку на территориях, дорогах, оценивать уровень стихии в непогоду. Так, во время недавних обильных осадков использованы элементы программы «Безопасный город». В «Систему-112» поступали сообщения жителей о ситуации, которые оперативно обрабатывались.

В крае работает более 200 комплексов для анализа ЧС, уже установлено 6,5 тысяч камер, свыше 2,3 тысяч оборудованы на трассах. Теперь их необходимо объединить на региональной платформе.

Работы по внедрению системы «Безопасный город» пройдут в 2023 году. На эти цели выделят 956 миллионов рублей.