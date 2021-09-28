В Новороссийске в 2,8 раза повысили уровень работы зернового терминала

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В Новороссийске провели ремонт на зерновом терминале. Пропускная способность оборудования увеличена в 2,8 раза. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Обновленное оборудование будет обрабатывать больший объем зерна. При этом в процессе работы сохранится эффективность. По итогам реконструкции на терминале прибавилось 40 рабочих мест, а общий вклад в обновление составил 5 миллиардов рублей.

Зерновой терминал теперь располагает новыми хранилищами объемом в 102, 6 тысяч тонн. Здесь оборудованы причал, стоянки и распланирована развязка для транспорта. Теперь терминал сможет принимать до 7 миллионов тонн зерновых культур, а не 2,5, как было прежде.