В Туапсинском районе в квартире произошел взрыв газа

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В поселке Новомихайловском Туапсинского района накануне в одной из жилых квартир произошел хлопок газа. В результате пострадал 93-летняя пенсионерка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по краю.

От взрыва в помещении обрушилась стена. Возгорания не произошло, но женщина, находившаяся здесь, пострадала. С ожогами рук она доставлена в больницу.

- На месте хлопка газа работают сотрудники Следственного комитета. Устанавливаются обстоятельства взрыва, назначена экспертиза, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.