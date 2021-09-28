В Краснодаре частично ограничат движение на участке от улицы Коммунаров до Красноармейской

Фото из архива КП

В Краснодаре перед отопительным сезоном заменят аварийный участок теплотрассы. Он расположен по улице Пашковской вблизи дома №83. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ремонт теплотрассы пройдет с 28 по 30 сентября. А для проведения работ частично ограничат движение на дорожном участке от улицы Коммунаров до улицы Красноармейской.

Напомним, в Краснодаре готовность к отопительному сезону составляет 98%. В городе проверены сети в 4403 многоэтажках, подключенных к центральному отоплению.