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Общество28 сентября 2021 16:49

В Краснодаре частично ограничат движение на участке от улицы Коммунаров до Красноармейской

Здесь заменят аварийный участок теплотрассы
Светлана ОВДЕЙ
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Краснодаре перед отопительным сезоном заменят аварийный участок теплотрассы. Он расположен по улице Пашковской вблизи дома №83. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ремонт теплотрассы пройдет с 28 по 30 сентября. А для проведения работ частично ограничат движение на дорожном участке от улицы Коммунаров до улицы Красноармейской.

Напомним, в Краснодаре готовность к отопительному сезону составляет 98%. В городе проверены сети в 4403 многоэтажках, подключенных к центральному отоплению.