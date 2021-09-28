Около 45 тысяч кубанцев ревакцинировались от COVID-19

Фото из архива КП

Около 45 тысяч жителей Кубани ревакцинировались от COVID-19. Повторную прививку делают через 6 месяцев после перенесенного заболевания или уже поставленного укола. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Подчеркивается, что повторная вакцинация позволяет сформировать необходимый набор антител для защиты от штаммов коронавируса. При ревакцинации используют однокомпонентный «Спутник Лайт», которого в организациях насчитывается более 158 тысяч доз.

- Вакцина «Спутник Лайт» эффективна на 80%. Благодаря ее действию иммунитет в организме человека на COVID-19 формируется в течение 28 дней, - прокомментировала заместитель Минздрава Кубани Ирина Вязовская.

В крае продолжается массовая вакцинация от коронавирусной инфекции, работают прививочные пункты и консультационный сайт «Вакциназдесь.рф». Кстати, в Краснодаре от COVID-19 привились 431 тысяча жителей: в краевой столице продолжают работу 60 пунктов вакцинации.