Бесплатные киносеансы, экскурсии и проезд в День пожилого человека ждут жителей Сочи

Фото: сайт администрации Сочи

Бесплатные киносеансы и проезд, а также свободное посещение экскурсионных объектов ждут сочинских пенсионеров в День пожилого человека. Так решил глава муниципалитета Алексей Копайгородский. Акции пройдут 1 октября и коснутся всех представителей серебряного возраста.

Как сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи, бесплатные показы фильмов пройдут в муниципальных кинотеатрах 1 октября в 10 утра. Кроме того все пассажиры старше 60 лет 1 октября смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом, посетить объекты Сочинского национального парка и Кавказского заповедника. Развлекательную программу для пожилых сочинцев подготовили и городские парки культуры и отдыха, концерты запланированы в сельских клубах и в городских ДК.

В Сочи проживают около 139 тысяч пенсионеров. Для людей серебряного возраста действует проект «Сочинское долголетие», направленный на вовлечение старшего поколения в культурную и образовательную жизнь города. Кроме того есть волонтерское движение, в которое входят свыше 600 сочинцев серебряного возраста.

– В рамках праздничных мероприятий мы поздравим юбиляров и долгожителей всех четырех районов курорта. Кроме того, в социальных сетях пройдет акция «Заботливые внуки»: сочинцы смогут через всемирную сеть, добавив хештеги #обнимислюбовью, #улыбкойсогревай, рассказать о своих бабушках, дедушках и пожилых родственниках, - сообщил начальник управления социальной политики Сочи Александр Митников.