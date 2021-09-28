Заседание по вопросам предстоящей осенней посевной кампании Фото: пресс-служба администрации региона

На Кубани выберут лучший район по ведению сельского хозяйства. Провести конкурс планируют в 2022 году. Об этом накануне рассказал вице-губернатор края Андрей Коробка на совещании по вопросам осенней посевной.

В прошлом году в регионе обновлены положение закона об обработке почвы, уходе за лесополосами. До конца года муниципалитетам необходимо рассмотреть планы для расчистки лесов.

В предложенном конкурсе районы Кубани планируют оценивать качество ухода за лесополосами и соблюдение закона.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что в Новороссийске в 2,8 раза повысили уровень работы зернового терминала. Накануне на объекте завершилась реконструкция.