Новые автомобили получили администрации сельских округов Сочи

Фото: сайт администрации Сочи

Администрации сельских округов Сочи получили двенадцать новых «Нив». Транспорт повышенной проходимости приобрели по поручению главы муниципалитета Алексея Копайгородского. Теперь главы округов, расположенных преимущественно в горной местности, смогут чаще совершать объезды и оперативно решать проблемы селян. В частности следить за санитарным состоянием вверенной им территории.

Особенно пригодятся внедорожники в сезон непогоды. В период дождей горные грунтовые дороги превращаются в месиво и становятся непроходимыми для легковушек.

Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе мэрии курорта, внедорожники уже отправились в гаражи сельских администраций.

– Глава города ставит задачу выстраивать диалог с населением, реагировать на просьбы и жалобы. Новый транспорт позволит главам округов добираться в отдаленные аулы, общаться с активистами и старейшинами, а также сократит расходы муниципалитета на ремонт старой техники, -рассказал «КП» - Кубань» управляющий делами администрации Сочи Артем Оськин.