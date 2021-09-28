Лучшего воспитателя России выберут в Сочи

Фото: сайт администрации Краснодарского края

С 4 по 8 октября в Сочи пройдет заключительный этап XII профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2021». Краснодарский край будет представлять победитель регионального этапа - старший воспитатель сочинского детского сада №140 Лариса Исакова.

Как сообщили «КП»- Кубань» в пресс-службе краевой администрации, в рамках заочного тура участники конкурса профмастерства показали интернет-портфолио и ролик-самопрезентацию.

В ходе очных туров, которые пройдут уже на курорте, претенденты на звание лучшего воспитателя страны смоделируют проведение детского мероприятия, расскажут о своих педагогических находках, а также поучаствуют в ток-шоу и мастерской педагога.

- Сегодня на Кубани 1,5 тысячи дошкольных образовательных организаций, которые посещают 270 тысяч ребят. С ними работают 27 тысяч педагогов. Это большая система совершенствуется из года в год. Победы наших воспитателей в профессиональных конкурсах – показатель ее эффективности , – отметила министр образования, науки и молодежной политики региона Елена Воробьева.

Напомним, что в 2020 году обладателем «Хрустальной жемчужины» стала старший воспитатель детского сада № 19 города Тимашевска Анастасия Быстрюкова. Именно поэтому в 2021 году конкурс на лучшего воспитателя страны проводится на территории Кубани.