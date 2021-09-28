Помещение онлайн-сервис СБЕР ЕАПТЕКА открыли в Краснодаре

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре появилось помещение онлайн-сервиса СБЕР ЕАПТЕКА . Аптечный онлайн-пункт – второй на Кубани после Сочи. Новый сервис презентовали накануне на совещании губернатора края с представителями банка.

Подчеркивается, что онлайн-сервис СБЕР ЕАПТЕКА поможет увеличить доступность лекарств и в то же время уменьшить расходы центрального склада. Он удобен и по времени доставки.

- Интернет-продажа лекарств востребована у жителей, особенно в период пандемии. Сегодня мы запускаем центр СБЕР ЕАПТЕКА в Краснодаре. У Сбера есть и другие инновационные разработки, в развитии которых заинтересованы в крае, - отметил глава региона Вениамин Кондратьев.

Такой аптечный пункт открыли в мае текущего года в Сочи. Здесь обрабатывают порядка тысячи заявок в день. Теперь сервис СБЕР ЕАПТЕКА заработал и в Краснодаре.