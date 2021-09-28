Две детские площадки и парк появились в Ейске благодаря нацпроекту

Всего в регионе за 2021 году благодаря нацпроекту отремонтировали 232 территории.

Две детские площадки и парк появились в Ейском районе благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». В программу благоустройства общественных территорий попали села Кухаривка, здесь обновили парк, уложили тротуарную плитку, смонтировали детские и спортивные площадки. В поселке Моревка также реконструировали сквер, в котором появились зоны отдыха, рассчитанные на любой возраст. В станице Копанской отремонтировали местный парк.

– В 2020 году в станице Камышеватской Ейского района по национальной программе ремонта общественных мест реконструировали сквер «Молодежный». До конца текущего года в районе появятся еще четыре новых зоны отдыха, – рассказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Трембицкий.

Всего в этом году благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» приведут в порядок 232 территории.