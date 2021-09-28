Первая сельская модельная библиотека появилась на Кубани

Модельная библиотека раскрывает для сельских ребят новые возможности. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани благодаря национальному проекту «Культура» появилась уже третья современная модельная библиотека и первая открытая именно в селе.

Станица Октябрьская Крыловского района стала первой на культурной карте региона, где появился подобный центр. Это современное многофункциональное пространство, в котором от привычных библиотек ничего и не осталось. Вместо книгохранилища и читального зала здесь электронная библиотека с доступом к современной и классической литературе, зал с аппаратурой для презентаций, компьютеры, подсоединенные к всемирной сети и зоны для чтения с мягкой мебелью.

– Октябрьская библиотека уже третья в регионе, которую мы переоборудовали по новому современному формату, но вместе с тем – первая модельная библиотека, созданная не в городской, а в сельской местности. В следующем году открываем еще 5 таких библиотек. Таким образом, до конца 2022 года в Краснодарском крае будет работать уже 10 современных модельных библиотек, – рассказал замминистра культуры Кубани Алексей Батура.

Станица Октябрьской в прошлом году прошла конкурсный отбор Министерства культуры РФ. На оборудование модельной библиотеке потребовалось почти 6 млн.рублей.

В будущем году в регионе откроются пять подобных культурно-общественных мест.