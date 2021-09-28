В Краснодарском крае стартовал отборочный тур национального чемпионата «Абилимпикс»

Участники чемпионата соревнуются в профессиональном мастерстве. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В регионе стартовал отборочный тур 7 национального чемпионата «Абилимпикс». Это состязания студентов колледжей и техников с ограниченными возможностями здоровья в профессиональном мастерстве. Соревнования проходят в рамках национального проекта «Образование».

– Свои знания и умения продемонстрируют более 300 ребят. Участники будут состязаться по 26 компетенциям, пять из них представлены впервые: визаж, выпечка осетинских пирогов, дизайн плаката, прикладная эстетика и художественный дизайн, – рассказал первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергей Пронько.

Работу участников будут оценивать 139 наставников, среди них будут и будущие работодатели ребят.

Из победителей сформируют сборную региона, которая примет участие в финале национального чемпионата в Москве.