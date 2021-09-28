В Краснодаре временно изменится расписание семи троллейбусных маршрутов

Ремонт на улице Мира внес коррективы в расписания популярных троллейбусных маршрутов. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

Ремонтные работы по улице Мира в Краснодаре внесли коррективы в работу общественного транспорта. Об этом сообщили в администрации краевой столицы. С 28 октября и по 6 октября троллейбусные маршруты № 7, 8, 12 и 20 будут завершать работу раньше обычного. После 21.50 троллейбусы маршрутов № 2, 4 и 6 будут следовать от конечных остановок по ул. Октябрьской до остановки «Парк им. 30-летия Победы», то есть проезжая привычный поворот на ЖД-вокзал. Ограничения продлятся примерно два месяца, пока дорожники не закончат работу.

- Комплексный ремонт ул. Мира начался в сентябре. Работы ведут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Протяженность ремонтируемого участка ул. Мира более двух километров. Ремонт дороги продлится около двух месяцев и завершится в конце осени, - рассказали в администрации Краснодара.

Это первый масштабный ремонт одной из центральных улиц краевого центра. Он предусматривает замену тротуарной плитки, остановок общественного транспорта и укладку дорожного полотна. Средства на ремонт автодороги нашлись за счет экономии при освоении дорожного нацпроекта.