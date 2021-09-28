В порту Темрюка дважды за месяц фиксировали разлив нефти

В порту Темрюка дважды за короткое время фиксировали утечку нефтепродуктов. Фото: @svetlana__radionova_

В порту Темрюк 28 сентября зафиксировали разлив нефти. Об этом сообщила в своем аккаунте глава Роспотребнадзора Светлана Родиона. По сведениям руководителя структуры утечка нефтепродуктов произошла с судна «Леди Лейла».

- Совсем недавно также нефтяную пленку обнаружили возле строящихся причалов «Порт Мечел-Темрюк». Не нужно думать, что порт — это обязательно грязно. Нефтепродукты будут обнаружены, а виновные в утечках привлечены к ответственности», — сообщила Светлана Радионова в соцсетях.

Также «КП-Кубань» сообщала, что прокуратура выясняет источник разлива нефти в Геленджике, где испачкались пловчихи.