Мост в Туапсинском районе отремонтируют после обращения местных жителей

В Туапсинском районе восстановят размытый наводнением мост. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вениамин Кондратьев поручил ускорить работы по восстановлению моста в Туапсинском районе, сообщили в пресс-службе главы региона 28 сентября. Губернатор Краснодарского края обратил внимание на публикацию жителей села Полковничье в региональных соцсетях. Люди жаловались на проблемы с мостом. Во время наводнения летом 2021 года речным потоком была повреждена опора моста, который связывал село с райцентром.

–Коллеги доложили, что восстановительные работы уже идут. Их необходимо завершить как можно скорее. Я поручил районным властям обратить внимание на проблему и взять ее решение на личный контроль, – написал Вениамин Кондратьев в своем аккаунте.

По информации Джубгского городского поселения, работы уже начались, подготовлен котлован под фундамент. Ремонт планируют завершить в течение месяца.

«КП-Кубань» также писала о том, что в Новороссийске починили размытый после наводнения мост. Он соединял садовое товарищество с селом Мысхако.