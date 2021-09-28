В Краснодаре произошло ДТП, но умер очевидец, снимавший аварию на камеру

Авария на улице Ялтинской привела к шокирующему исходу.

В районе улицы Ялтинской 28 сентября примерно в 18.00 столкнулись два автомобиля. Водители не стали дожидаться полицейских, а решили сами выяснить на кулаках кто из них виноват в аварии.

- Рядом также оказался наряд ДПС, который стал разнимать драку автовладельцев. В это время рядом остановился другой автомобиль, из которого вышел водитель и стал снимать происходящее на камеру мобильного телефона, - рассказали в управлении МВД России по Краснодару.

Внезапно любителю-оператору стало плохо, и он осел на дорогу. По стечению обстоятельств мимо проезжала Скорая помощь. Врачи пытались оказать первую медицинскую помощь мужчине, но безуспешно. Личность умершего установлена. Это 32-летний житель краевого центра.