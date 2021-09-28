Сочинцы взяли золото в чемпионате мира по ресторанному спорту

Победители Чемпионата мира по ресторанному спорту. Фото: gosrf.ru

В Сочи завершился Чемпионат мира по ресторанному спорту, который проводят с 2017 года. О результатах турнира 28 сентября сообщили в администрации курорта. По результатам всех номинаций золотую медаль взяла команда из Сочи.

– Чемпионат мира по ресторанному спорту объединяет достижения различных стран мира в сфере гастрономии и ресторанного сервиса. Турнир прошел в нашем городе с большим успехом. Он вызвал беспрецедентный интерес у рестораторов и был тепло принят зрителями, – рассказал начальник управления потребительского рынка и услуг администрации города Андрей Никончук.

В конкурсе приняли участие сборные из 19 стран. В каждой команде всего три члена: шеф, сомелье и официант. От слаженной работы всей тройки зависела общая оценка.

Серебряный призер турнира – команда Индии. Третье место завоевала команда Армении.