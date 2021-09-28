Узнали, где будут отключения света в Сочи 29 сентября 2021 года

В Сочи продолжатся работы электриков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адлерском районе районе электрики доставят неудобства проживающим в домах на переулках Марсовый, Ивовый, Перепелиный и Кувшинок. Также ограничения коснутся владельцев недвижимости на улицах Ружейная, Псебайская, Тульская, Николаевская, Мостовая, Кузнечная, ул. Кирова, Садовая, Молокова, П. Морозова, Суздальская, Черновицкая, Золотой Гребешок, Камская, Краснофлотская, Форелевая, Ивановская, Светогорская, Витебская, Рижская, Вологодская, Комарова, Прогресс, Каспийская 2а, Староохотничья, Новгородская, Кропоткинская, Афипская, Казачий брод и Тимашевская,. Без света останутся жители садовых товариществ «Кедр», «Пекан», «Луч» и «Черноморец». Повлияют отключения и на работу МФЦ Адлерского района.

В Хостинском округе не будет электричества в промежутке с 08:00 до 19:00 на улицах Октября, Чекменева, Абовяна, Грибоедова, Лысая Гора, Серафимовича, Учительская и Леселидзе, а а также в многоэтажке на переулке Бригадном. Закроются из-за ремонтных работ электриков магазин Суперстроймаркет и частично не будет работать рынок Хосты. Продолжатся работы в садовых товариществах «777» и «Заря».

Пройдут технические работы и в Центральном районе. Здесь благ цивилизации не будет в промежутке с 08:00 до 19:00. Стоит подготовиться жителям улиц Кавказская, Альпийская, Севастопольская, Пасечная, Санаторная и Красная, а также проживающим на переулках Хлебозаводской, Рабочий, Ряжский, Докучаева и Пасечный. Проведут работы электрики и в садовом обществе «Заря».

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-220-0-220.