Что произошло за ночь 29 сентября: В Туапсинском районе в квартире прогремел газа

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Что произошло за ночь 29 сентября 2021. В Туапсинском районе в квартире произошел взрыв газа. В результате пострадала пенсионерка.

В Крымске спасатели открыли квартиру, в которой находился ребенок. Мама малыша вышла проводить гостей, в это время дверь захлопнулась на замок, а ключи остались дома.

Трем наркодилерам из Кореновска вынесли приговор. Жители Кубани занимались покупкой и сбытом запрещенных веществ.

Жители семи улиц Краснодара остались без холодной воды. Водоснабжение прервано из-за прорыва на трубопроводе.

В Новороссийске директор предприятия не выплачивал зарплату сотрудникам. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.