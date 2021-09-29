Погода на 29 сентября 2021 года в Краснодаре: порывы ветра будут достигать 14 м/с Фото: Олег ЗОЛОТО

Резкое похолодание ожидается на Кубани ближе к субботе. Пока столбики термометров замерли на отметке в плюс 18 градусов. Она держится уже несколько дней.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 29 сентября 2021 года в Краснодаре.

- Ожидаем усиление ветра, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – На пике его порывы будут достигать 14 м/с.

Максимальная температура воздух в среду составит 18 градусов. Это средний показатель за неделю.