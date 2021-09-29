На Кубани к выходным дневные температуры опустятся до +11

На улице стало зябко Фото: Галина КОПЫЛОВА

В Краснодарском крае уже чувствуется осень: наступили пасмурные дни, которые сменяются то дождливыми, то ветреными. Также на Кубани ожидается похолодание. К выходным столбики на термометрах упадут на три градуса.

- В регионе 29 сентября местами ожидается небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Порывы ветра могут достигать 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 6-11 градусов, днем 14-19. 30 сентября и 1 октября прогнозируется похолодание. Температура воздуха ночью 4-9 градусов, днем 11-16, а ветер поднимется до 20-25 м/с , - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Синоптики добавили, что до середины октября ожидаются температурные «качели» - к понедельнику, 4 октября, воздух днем снова прогреется до +19.