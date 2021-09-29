Семья экс-губернатора Александра Ткачева создала фирму для объединения туристических и развлекательных активов

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Семья экс-губернатора Кубани Александра Ткачева создала компанию «Мантера-групп». Новая фирма объединила активы в сфере индустрии туризма и развлечений в Краснодарском крае, Крыму и Приморье. Владельцем является зять бывшего главы региона Роман Баталов. Об этом сообщает издание «Эксперт Юг».

По данным «СПАРК-Интерфакс», компании «Мантера-групп» через цепочку других фирм принадлежит «Сочи-парк», курорт и игорная зона в Красной Поляне, будущий парк развлечений в Ялте, винодельня Chateau de Talu под Геленджиком, форелевое хозяйство и ряд других туристических объектов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Ялте фирма Ткачева вложит около 16 млрд рублей в создание зоны развлечений, похожей на «Сочи парк» .Также до 2025 года планируется построить «Всесезонный горный экокурорт «Лагонаки». Соглашение о реализации проекта подписывал и Александр Ткачев, который является акционером НАО «Красная Поляна».

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