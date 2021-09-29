Загоревшуюся кофейню на колесах в Новороссийске потушили приставы

Пожар тушил прапорщик внутренней службы Армен Авагян

В Новороссийске на набережной Адмирала Серебрякова загорелась кофейня на колесах. В это время мимо проезжали судебные приставы. Сотрудники УФССП увидели, как из машины валит густой черный дым и остановились, чтобы потушить пожар.

- Сотрудники Службы не растерялись. Взяли в руки портативные огнетушители и стали гасить огонь. Также проливали огонь из бутылок с водой, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Благодаря оперативной реакции судебных приставов, сам автомобиль и основная часть находящегося в нем имущества были спасены.