Начальник ИВС в Адыгее предоставлял вору в законе незаконные свидания и посещения клиник

Дело направлено в суд

Бывший начальник ИВС превышал свои должностные обязанности. Без письменного разрешения следователя он разрешал вору в законе под присмотром посещать одну из частных клиник Майкопа. Также надзиратель в один из дней отпустил арестованного на свидание с дочерью. При этом встреча была длительное время без должного контроля за его поведением. По данному факту возбуждено уголовное дело по материалам, поступившим из УФСБ России по Республике Адыгея.

- Завершено расследование в отношении бывшего начальника ИВС отдела МВД России по городу Майкопу. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по республике.

Бывший начальник ИВС существенно нарушил охраняемые законом интересы общества и государства. Дело передано в суд.