На поддержку аграриев Кубани в 2022 году выделили 9,3 млрд рублей

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В Краснодарском крае активно поддерживают аграриев. В 2022 году кубанские сельхозпроизводители смогут получить субсидии на производство и реализацию зерновых культур. О новой мере господдержки сообщили в пресс-службе администрации региона.

– Со следующего года появится новая краевая мера господдержки на приобретение отечественных семян кукурузы и подсолнечника. Кроме того, впервые можно будет возместить часть затрат на производство и реализацию пшеницы, кукурузы, ржи и кормового ячменя, - отметил губернатор края Вениамин Кондратьев.

На поддержку АПК в 2022 году выделено 9,3 млрд рублей. Подать заявки на субсидии могут аграрии, которые продали зерновые с февраля 2021 года.