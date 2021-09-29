В Армавире иномарка сбила велосипедиста с 9-летней школьницей

Фото: ОГИБДД по Армавиру

Утром 28 сентября в Армавире на пересечении улиц Ленина и Карла Маркса случилось ДТП, в котором пострадал ребенок. По предварительным данным, иномарка сбила 18-летнего велосипедиста с 9-летней девочкой на пешеходном переходе.

- Велосипедист ехал по пешеходному переходу, когда в двухколесный транспорт врезался Opel Corsa, под управлением 53-летнего водителя, - сообщили в пресс-службе ОГИБДД по Армавиру.

Также в полиции добавили, что результате ДТП девочка получила сотрясение мозга, ушиб грудного отдела позвоночника. Школьницу госпитализировали в детское хирургическое отделение местной больницы.

В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.