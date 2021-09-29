Хаб СБЕР ЕАПТЕКИ открылся в Краснодаре

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка.

СБЕР ЕАПТЕКА — одна из крупнейших онлайн-аптек России — открыла аптеку-хаб в Краснодаре. В ней представлено более 13 000 лекарств и товаров для здоровья с перспективой расширения до 18 000 наименований до конца года.

Церемония открытия состоялась в рамках рабочей встречи заместителя Председателя Правления Сбербанка Ольги Голодец и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, где обсуждались ключевые вопросы сотрудничества в сфере здравоохранения.

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка.

- Клиентоцентричная модель развития Сбера построена на многолетней экспертизе рынка и глубоком понимании специфики каждого из регионов РФ. Все наши цифровые сервисы разработаны с учётом различных жизненных ситуаций более, чем 100 миллионов клиентов Сбербанка в стране. Сегодня решения нашей экосистемы способны закрыть практически любую потребность жителей регионов, бизнеса и органов власти. К примеру, новый хаб СБЕР ЕАПТЕКИ в Краснодаре рассчитан не только для жителей краевой столицы, но и на растущий туристический поток, который сегодня уже в 5 раз превышает население краснодарской агломерации, - рассказал Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка ПАО Сбербанк.

Открытие СБЕР ЕАПТЕКИ в Краснодаре — часть стратегии развития компании в Юго-Западном регионе, где уже работает семь хабов: в Ростове-на-Дону, Ставрополе, Пятигорске, Махачкале, Грозном, Сочи, а теперь и в Краснодаре. До конца года компания намерена открыть ещё два хаба — в Новороссийске и Владикавказе.

- Благодаря открытию первой аптеки-хаба в Краснодаре жителям города станет доступен широкий ассортимент высококачественных лекарств, включая редкие и дефицитные препараты, с доставкой на дом. Возможность купить товары для здоровья онлайн приобретает всё большее значение с каждым годом, и мы рады, что помогаем в этом жителям города. Мы признательны администрации Краснодарского края за поддержку и продолжим развиваться в регионе, - отметил Антон Буздалин, основатель и генеральный директор компании СБЕР ЕАПТЕКА.

СБЕР ЕАПТЕКА планирует продолжать активное развитие в регионе. Сеть пунктов самовывоза расширится за счёт сотрудничества с партнёрскими аптеками. В Краснодарском крае будет доступно более 300 партнёрских точек, где покупатели смогут забрать заказ.

- Многие цифровые технологии Сбера уже применяются в Краснодарском крае, а с сегодняшнего дня жители смогут оценить и наш сервис для заказа лекарств. СБЕР ЕАПТЕКА переводит лекарственное обеспечение края на новый уровень, значительно увеличивает ассортимент и доступность лекарств в регионе. Теперь каждый житель сможет приобрести необходимые и качественные лекарственные средства при первой необходимости, - рассказывает Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением ПАО Сбербанк.

В новой аптеке-хабе покупатели смогут приобрести лекарства и витамины, а также товары для красоты и здоровья, средства гигиены и медтехнику. На дом доставляют любые товары, кроме тех, что отпускаются по рецепту. Спиртосодержащие и рецептурные препараты можно приобрести на месте, а также заказать онлайн и забрать самовывозом — минимальной суммы заказа нет.

Хаб в Краснодаре располагается по адресу: ул. Московская, д. 118, к. 2. Площадь хаба — 511,6 кв. м, из них 50 кв. м занимает торговый зал. Хаб рассчитан на обработку около 1000 заказов в день. Курьеры доставляют заказы на автомобилях.