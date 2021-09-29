Власти хотят возобновить паромные грузоперевозки и круизы между Сочи и турецким Трабзоном

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Сочи планирует возобновить паромное сообщение с Турцией - как грузовое, так и круизное. Это важно для развития курорта. Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

- Проект по возобновлению паромного сообщения очень важен. Такие меры позволят снизить цены на овощи и фрукты, разгрузить федеральные трассы, а также разнообразить досуг гостей и жителей курорта, - написал в Telegram-канале Копайгородский.

Стоит отметить, что сейчас плодоовощная продукция привозится на курорт большегрузами из Новороссийска и Туапсе, создание прямых паромных грузоперевозок снизит стоимость продукции. А круизные маршруты помогут еще и создать дополнительные рабочие места.