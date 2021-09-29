В Кадастровой палате Кубани рассказали о регистрации сервитута для земельных участков

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О порядке регистрации сервитута рассказали в Кадастровой палате Кубани. Сервитут – это право граждан на необходимое использование части земельного участка, который принадлежит другому человеку. Об этом сообщает пресс-служба краевой Кадастровой палаты.

Существует 2 вида сервитута с определенными условиями регистрации. К публичным случаям относят ситуации, когда, например, для пользования общественным объектом необходимо пройти через территорию частного дома. Такой сервитут устанавливают с соглашением органов власти. В свою очередь, собственник может потребовать плату, если возникают проблемы с использованием участка.

Частный сервитут – случай для отдельных лиц, когда, например, один из соседей может пройти в дом только через участок другого соседа. В этом случае сервитут заключается между лицами. Если одна из сторон отказывается, вопрос решается в суде. Подчеркивается, что владелец участка может потребовать плату за пользование землей. Заключается сервитут в офисе МФЦ, а в случае использования части участка прилагается межевой план.

Сервитут можно расторгнуть как по истечению срока, так и по соглашению – это касается частного случая. Публичный сервитут прекращается заявлением органа власти.