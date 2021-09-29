Мужчине, бросившему гранату в дом с тремя детьми в Армавире, дали 9 лет тюрьмы

События разворачивались летом 2016 года. Мужчина нашел боевую ручную осколочную гранату со взрывателем. А в один день, по-пьяни, он пришел к дому бывшей супруги, и бросил приведенный в действие боеприпас в окно.

- По счастливой случайности, женщина с новым мужем и тремя детьми находилась в другой комнате. Никто не пострадал. Ущерб от взрыва составил 300 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в суде.

Мужчину признали виновным в покушении на убийство. Он получил 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также осужденному назначен штрафом в 50 тысяч рублей с ограничением свободы на срок 1 год. Апелляционную жалобу суд оставил без удовлетворения.