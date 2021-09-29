На Кубани лжеинвалид получила более полумиллиона рублей соцвыплат

Фото из архива КП

На Кубани фигурнтом уголовного дела стала женщина-лжеинвалид. Жительница Ленинградского района подделала документы, чтобы получать социальные выплаты. Об этом «Комсомольской правде» - Кубань сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.

Так, 54-летняя женщина подала фиктивные документы о наличии инвалидности 2 группы для получения социальных и пенсионных выплат. В профильном учреждении установили пенсию и ежемесячные надбавки с льготами по ЖКХ. За 4 года мошенничества лжеинвалид получила 550 тысяч рублей.

- В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело. Сейчас она находится под подпиской о не выезде. Женщине грозит до 6 лет лишения свободы, - прокомментировали в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.