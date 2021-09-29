На Кубани за сутки выявили 220 заболевших COVID-19, в их числе 22 ребенка

Фото: admkrai.krasnodar.ru

За сутки в Краснодарском крае выявили 220 новых случаев коронавируса. Среди заболевших 22 ребенка, самому младшему 9 месяцев.

Самыми зараженными муниципалитетами за сутки стали Краснодар, Лабинский район, Сочи и Горячий Ключ. Здесь выявили 49, 18, 15 и 13 заболевших COVID-19 соответственно. Также в антирейтинг попали Кавказский, Кущевский и Курганинский районы, в них зафиксировано по 11 инфицированных.

- По восемь новых пациентов с коронавирусом попали в больницы в Анапе и Новопокровском районе. По семь – в Усть-Лабинском, Туапсинском и Мостовском. Шесть положительных результатов в Успенском районе. По пять – в Геленджике, Кореновском и Темрюкском, - отметили в оперштабе.

По четыре человека заболели в Армавире, Апшеронском, Динском, Ленинградском и Отрадненском районах. По три – в Тбилисском и Крымском, по два – выявили в Новокубанском и Белореченском районах. Единичные случаи отмечены в Северском, Абинском, Выселковском и Новороссийске.