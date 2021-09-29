Соревнования в рамках проекта «Школьная лига самбо» прошли в Сочи

Фото: Федерация борьбы самбо и дзюдо Сочи

25 сентября в Сочи прошел муниципальный тур регионального проекта «Школьная Лига самбо» среди юношей и девушек 2007-2009 годов рождения. В мероприятии приняли участие сборные 8 школ города, обучающихся по Всероссийскому проекту «Самбо в школу».

Команды продемонстрировали комплекс технических действий самбо: самостраховку при падении на спину перекатом, различные броски и приемы, а также посоревновались в личном зачете.

В итоге - право представлять Сочи на краевом этапе «Школьной лиги самбо» завоевала сборная команда школы № 85. Примечательно, что это уже не первая победа команды.

Как сообщили «КП»-Кубань» в городской Федерации борьбы дзюдо и самбо, школа № 85 стала победителем ежегодного Всероссийского фестиваля «Познаю мир Самбо» по программе ВФСК «ГТО» «Самозащита без оружия» и бронзовым призёром в общекомандном зачёте. Соревнования проходили в апреле 2021 года в Анапе.

- Надеемся, что и на краевых соревнованиях школьной лиги самбо сочинцы покажут высокий результат. Мы продолжим вовлекать молодежь в занятия данным видом спорта, повышая качество спортивного воспитания подрастающего поколения, - отметил президент Федерации борьбы дзюдо и самбо города Сочи Владимир Елединов.

Напомним, что в Сочи самбо и дзюдо занимаются около 7 000 детей в возрасте до 18 лет. Занятия проходят как в спортивных секциях, так и на базе школ и детских садов.