Два дебошира авиарейса из Краснодара вместо Греции приземлились в Тимашевске

Фото из архива КП

Два пассажира рейса Краснодар-Афины арестованы на 5 суток. Мужчины неадекватно вели себя на борту, будучи пьяными. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по ЮФО.

Так, два 32-летних мужчины вели себя неподобающе, матерясь и громко распевая песни. От них неприятно пахло алкоголем, что мешало другим пассажирам самолета. Чтобы утихомирить нарушителей порядка, экипаж вернул судно на стоянку краснодарского аэропорта, куда прибыла полиция для разбирательства.

На дебоширов составили административные акты и назначили арест на 5 суток. Теперь летевшие в Грецию граждане пробудут несколько дней в спецприёмнике Тимашевска для административно задержанных.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что аэропорт Краснодара открывает прямые вылеты в Пензу. Рейсы начнут осуществлять уже с 11 октября.