3 млн квадратных метров жилья введено в Краснодарском крае на начало осени

Фото из архива КП

На Кубани на начало осени введены в эксплуатацию 3 миллиона квадратных метров жилья. До конца текущего года показатель планируют довести до 5 миллионов. Вопрос жилищного строительства обсудили накануне на совещании Минстроя России.

Так, с января в крае эксплуатируются 1,3 миллиона частных и 1,7 миллиона многоквартирных домов, что превышает показатели 2020 года. А регион остается одним из лидеров в стране в этой отрасли.

- Развитие жилищного строительства на Кубани сдерживается в том числе дефицитом земельных участков с инженерной инфраструктурой и технологических мощностей, ростом цен на жилье, особенно на первичном рынке. По итогам анализа ситуации разработан комплекс мер – «дорожная карта», по сохранению высоких темпов жилищного строительства на территории края на период до 2030 года, - отметил первый вице-губернатор края Андрей Алексеенко.

В дорожной карте обозначено финансирование строительства водоводов и сетей водоотведения, очистных сооружений, электроподстанций, работы в зонах подтопления и затопления.

- При этом важно, что строительство жилья должно идти в комплексе с одновременным строительством соцобъектов – детсадов, поликлиник и школ, развития сети дорог и общественного транспорта, - подчеркнул Андрей Алексеенко.