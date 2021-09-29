«Россети Кубань» обеспечила электричеством более 100 соцобъектов в краснодарском энергорайоне

Фото: «Россети Кубань».

С начала 2021 года компания «Россети Кубань» обеспечила электричеством 103 объекта социальной инфраструктуры в Краснодаре и прилегающих к нему Динском, Северском, Горячеключевском районах края и Теучежском, Тахтамукайском районах Республики Адыгея. Объем выданной мощности составил порядка 2,25 МВт.

Специалисты Краснодарского филиала компании выполнили комплекс мероприятий по технологическому присоединению к электросетям объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта. В числе тех, кто получил необходимые киловатты, дома детского творчества, общеобразовательные и спортивные школы, детские сады, центры гигиены и сельские амбулатории.

Ввод в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры позволит повысить качество жизни в небольших населенных пунктах. Жителям станут доступны быстрая и квалифицированная медицинская помощь, новые досуговые, образовательные и спортивные площадки.

Обеспечение социальных объектов электричеством – это вклад энергетиков в экономическое развитие территорий. Подключение новых учреждений к электроэнергии способствует созданию рабочих мест, делает доступнее качественное образование и здравоохранение.

Все заявки на технологическое присоединение новых объектов специалисты обрабатывают с помощью автоматизированной системы. Она позволяет не только оперативно осуществлять весь процесс, но также контролировать сроки подготовки документов и исполнения обязательств как сетевой организацией, так и заявителем.

Информация о процедуре подключения к электросетям и форма заявки доступны на сайте компании «Россети Кубань» в разделе «Технологическое присоединение». Также заявку на подключение к сетевой инфраструктуре или увеличение мощности можно подать в электронном виде при помощи Единого портала электросетевых услуг Портал-ТП.рф.