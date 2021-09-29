165 участков для Всероссийской переписи населения откроют в Сочи

Фото: сайт администрации Сочи

В целях проведения Всероссийской переписи населения в Сочи откроются 165 переписных участков. Еще 4 разместят на федеральной территории "Сириус". Сама перепись населения начнется 15 октября и продлится месяц. Причем граждане России могут сообщить данные о себе как посетив переписные участки, так и оформив документы дистанционно.

Необходимую информацию можно получить, позвонив по бесплатному номеру 8-800-707-20-20 с 9:00 до 21:00 по московскому времени. В другие часы звонок поступит на автоответчик. Но сообщение уйдет оператору, который обязательно отреагирует и свяжется с абонентом.

Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе мэрии курорта, телефоны горячей линии будут работать до 14 ноября. В базе уже вбиты более 200 вопросов и ответов по девяти тематическим блокам. Ее планируют расширять исходя из поступающих обращений.

- Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 15 ноября. Граждане сами решат, как им проще подать сведения о себе: в обычном формате, придя на переписной участок, или дистанционно. Для удобства сочинцев на курорте откроют 165 переписных участков. Кроме того, 4 участка оборудуют на федеральной территории «Сириус». Всю необходимую информацию жители и гости курорта также смогут уточнить, позвонив на горячую линию, - рассказала начальник отдела государственной статистики Сочи Галина Макарова.