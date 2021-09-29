На Кубани введут штрафы за незаконные пункты проката самокатов и велосипедов

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На Кубани введут штрафы за незаконное размещение пунктов сдачи самокатов и велосипедов. Изменения в законе «Об административных правонарушениях» приняли накануне в первом чтении депутаты ЗСК, сообщает ТАСС.

Так, в крае начнут штрафовать владельцев стихийных пунктов сдачи спортинвентаря. Предполагается, что для граждан сумма составит 4 тысячи рублей, для должностных лиц с ИП – 10 тысяч рублей, для юридических лиц – 30 тысяч.

- Порядок размещения таких пунктов проката установлен постановлением губернатора в 2015 году, но ответственность за его нарушение предусмотрена не был. В настоящее время актуальна проблема несанкционированного размещения пунктов проката велосипедов, роликов, самокатов, - отметил руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный.

Кстати, в регионе уже начали вводить ограничения для самокатов. Так, в Сочи установлена определенная скорость передвижения на транспорте и введены зоны, в которых ездить запрещено. В Анапе теперь нельзя кататься на самокате на городской набережной, а Геленджике проводится контроль за велосипедистами и самокатчиками: здесь оборудована велодорожка.