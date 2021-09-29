Экс-глава Горячего Ключа возглавил департамент в администрации Сочи

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Экс-глава Горячего Ключа Александр Кильганкин возглавил департамент в администрации Сочи. Он занял новый пост главы департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности.

Напомним, ранее Александр Кильганкин возглавлял администрацию Саратовского сельского округа, а с 2018 года был главой Горячего Ключа. Однако в марте 2021 года он ушел в отставку по собственному желанию.

- Официально Кильганкин вступил в должность 15 сентября, - пояснили в мэрии Сочи.