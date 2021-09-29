Фото: Кавказский биосферный заповедник

Летний сезон в Кавказском биосферном заповеднике закроют 4 октября. Об этом сообщила пресс-служба заповедника.

- Первые тропы будут закрыты с 4 октября. Это касается маршрутов №8 “Через перевал Аишха к Черному морю” и частично №8а “Урочище Медвежьи ворота - лагерь Холодный” на участке от Бзерпинского карниза до лагеря Холодный, - говорят в Кавказском биосферном заповеднике. - На остальных маршрутах летний туристический сезон завершится 15 октября. Маршруты №9, №12, №13, №30В, №30Г будут закрыты полностью. Маршруты №30А и №30Б (начинаются от КПП Лагонаки) будут работать только в экскурсионном формате, от КПП Лагонаки до 2-й смотровой площадки.

Причиной столь раннего закрытия маршрутов стали погодные условия. Например, 23 сентября на высоте более 1800 метров образовался первый снежный покров. В горах по ночам стабильно фиксируется минусовая температура, которая вкупе с осадками делает передвижение туристов по маршрутам небезопасным.

Но полностью все тропы не закроют. Частично будут открыты маршруты №8а, 30А, 30Б. Билеты на них можно будет купить только в кассах заповедника, либо у компаний-партнеров.