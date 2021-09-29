Фото: кадр из видео пресс-службы СУ СК РФ по краю

Жителя Выселковского района Кубани подозревают в убийстве семейной пары. Предварительно, мужчина зарезал супругов, а затем поджег дом. Об этом «Комсомольской правде» - Кубань сообщает пресс-служба СУ СК РФ по краю.

По версии следствия, накануне 36-летний житель станицы Ирклиевской пробрался в дом соседей, чтобы своровать металл. Но, увидев вышедшего 79-летнего хозяина, достал нож и ударил в пенсионера несколько раз. То же самое грабитель сделал и с 81-летней супругой умершего на месте мужчины. Он перенес тела погибших в дом, после чего поджег.

- По факту убийства возбуждено уголовное дело, проводится следственная проверка. В суд направят ходатайство о заключении мужчины под стражу, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.