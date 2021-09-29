Воздушная гавань Сочи стала лучшим аэропортом Европы

Фото: пресс-служба Международного аэропорта Сочи

Международный аэропорт Сочи в 6-й раз признан лучшим аэропортом Европы 2020 года по качеству обслуживания пассажиров в категории аэропортов с пассажиропотоком от 5 до 15 млн человек. Таковы результаты ежегодного исследования, проводимого Международным советом аэропортов (ACI).

Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе аэропорта Сочи, признание ACI – это самая высокая награда для аэропортов по всему миру. Рейтинг составляется на основе опросов пассажиров, которые оценивают аэропорт по 34 критериям, начиная с обслуживания на стойке регистрации и заканчивая чистотой туалетов. В этом году список дополнили соблюдением на территории аэропортов ковидных требований.

- В 2021 году мы продолжили улучшать качество обслуживания пассажиров и развивать инновационные технологии. У нас работает система самостоятельной сдачи багажа, что сокращает контакты пассажиров и пребывание их на территории аэровокзала. Кроме того, организована собственная служба клининга, а также улучшена навигация, чтобы пассажиры быстрее ориентировались на месте и соблюдали социальную дистанцию в терминалах аэровокзала, - сообщил управляющий директор Международного аэропорта Сочи Сергей Филиппов.

Напомним, Международный аэропорт Сочи участвует в рейтинге ASQ ACI с 2015 года. В феврале этого года аэропорт Сочи включен в список Voice of the Customer («Голос клиента») Международного совета аэропортов (ACI), как один из наиболее активных аэропортов мира в реализации программы исследования качества обслуживания пассажиров в условиях пандемии COVID-19.

К началу осени аэропорт Сочи принял 7,9 миллиона пассажиров, что на 300 тысяч больше, чем лондонский аэропорт Хитроу.