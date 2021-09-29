Число переведенных на удаленку из-за COVID-19 школьных классов увеличилось на 60%

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В Краснодарском крае в последнее время чаще стали переводить на удаленку из-за COVID-19 школьные классы. Их количество увеличилось на 60%, сообщает пресс-служба администрации региона.

Так, в регионе временно дистанционно обучаются ученики 189 классов в 82 школах. Полностью закрыты 2 образовательных учреждения – в Усть-Лабинском и Туапсинском районах. Не работают из-за распространения коронавируса и некоторые детские сады - №20 в Геленджике и №5 в Динском районе, также 50 групп в других учреждениях Кубани.

– Со своей стороны мы делаем все, чтобы не допустить массового закрытия учреждений: распределяем потоки на входах, проводим термометрию, дезинфекцию и проветривание помещений. Большинство сотрудников организаций уже привились от COVID-19. Но сейчас многое зависит и от эпидситуации в семьях, вакцинации родителей учеников, – прокомментировала министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева.

В помещениях закрытых классов проводят санитарную обработку. Дошкольники и школьники смогут вернуться в учреждения через 14 дней.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в крае стали чаще госпитализировать детей с COVID-19. В больницах лечат 149 ребят, 8 из которых находятся в тяжелом состоянии.