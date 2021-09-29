Теперь каждый «умный дом» станет еще умнее с сервисами от МТС

Претенденты, чьи проекты будут отобраны, получат возможность подключиться к экосистеме Smart Home SPI МТС в рамках приложения «МТС Умный дом», чтобы интегрировать свои разработки, а лучшие решения получат гранты до одного миллиона рублей и помощь в доведении версии до конечного результата. Это должны быть готовые продукты для массового использования, которых еще нет на российском рынке.

Заявки принимаются до 16 ноября на сайте MTS StartUp Hub. Будут рассматриваться работы в нескольких направлениях: безопасность (видеонаблюдение, охрана, датчики контроля и так далее), комфорт дома и личный комфорт, развлечения и досуг, умная техника для дома и носимые устройства (бытовая техника, спортивные гаджеты, трекеры сна и состояния организма и другое).

- МТС развивает собственную систему «умного дома» и расширяет ее возможности с помощью внедрения инноваций. Сейчас возможности приложения «МТС Умный дом» позволяют управлять устройствами различных брендов в одном приложении и настраивать разные пользовательские сценарии для достижения нового уровня комфорта и безопасности. Помимо экспертной и ресурсной поддержки стартапы получат возможность значительно расширить аудиторию своих решений через масштабирование на абонентскую базу крупнейшего оператора в стране, - рассказывает Дмитрий Курин, директор МТС по инновациям и инвестициям.