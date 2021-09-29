В Краснодаре в ДТП пострадали 7 авто

Фото: Сергей Гапон

В Краснодаре накануне произошло ДТП, в котором пострадали 7 авто. Авария случилась на парковке по улице Лукьяненко, сообщает УМВД по Краснодару.

Предварительно, 28-летняя девушка за рулем Skoda выезжала задним ходом и, вовремя не остановившись, столкнулась с грузовой машиной. Удар пришелся и на соседние авто, находившиеся на парковке - «ВАЗ-2106», Lada Priora, Toyota и Opel.

- В результате столкновения пострадал 11-летний пассажир, находившийся в выезжавшем авто. Он доставлен в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются, - прокомментировали в УМВД Краснодара.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о ночном ДТП по улице Российской в Краснодаре. Легковушка столкнулась с мотоциклистом во время неправильного разворота на дороге.