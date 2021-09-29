Выделенная полоса по улице Северной в Краснодаре заработает с 1 октября

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В Краснодаре с 1 октября заработает новая полоса для общественного транспорта. Выделенку разметят ночью, 30 сентября, по улице Северной на участке от улицы Красной до улицы им. Седина. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На участке в среднем в час-пик проезжает 293 единицы общественного транспорта, всего -16 маршрутов, 3 из которых троллейбусные. С помощью выделенной полосы планируется сократить время передвижения с 20 до 15 минут и увеличить число повторов рейсов на 3.

В Краснодаре уже оборудовано 20,7 км выделенных полос. Разметки для общественного транспорта введены по улицам Мира, Октябрьской, Ставропольской, им. Седина, им. Мачуги, Трамвайной, Северной и 1-го Мая, им. Тургенева, им. Тюляева и Проспекту Чекистов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что жители Краснодара проголосовали против введения выделенной полосы на улице Ставропольской. В открытом опросе участвовало 1306 человек, 901 из которых ответили «нет».