Программу «Безопасный город» модернизируют в Сочи

Фото: сайт администрации Сочи

Власти Сочи планируют усовершенствовать программу «Безопасный Сочи». В настоящее время за общественным порядком на улицах курорта следят 1923 камеры видеонаблюдения. Современные технологии помогают стражам правопорядка оперативно раскрывать преступления, особенно кражи и мелкое хулиганство.

В этом году более 1,4 тыс. видеокамер были модернизированы, но в планах муниципальной власти – приобретение оборудования для сканирования лиц прохожих. Об этом глава курорта Алексей Копайгородский сообщил в своем телеграм-канале.

- Системы нейросетевого видеоанализа позволят распознавать лица по имеющимся библиотекам изображений. Это необходимо для обеспечения безопасности как жителей, так и гостей курорта. В Сочи проходит много массовых мероприятий и инфраструктура курорта должна соответствовать самым высоким стандартам их проведения, - подчеркнул Алексей Копайгородский.

Также градоначальник добавил, что в случае возникновения угрозы чрезвычайных ситуаций население оповещается посредством 111 единиц речевого и звукового оборудования. Кроме того на курорте на постоянной основе проводится мониторинг уровня паводковых вод. Для этих целей в Сочи установлено 49 гидрологических комплексов с метеостанциями, камерами видеонаблюдения и радиолокационными уровнемерами.